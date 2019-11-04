CHP’nin yardım sergisine AKP’li başkandan destek

Bilindiği üzere CHP Darıca İlçe Kadın Kolları, önceki gün Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahibi aileler ve kimsesiz çocuklara destek sağlamak amacıyla bir sergi açılışı yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi bir nezaket göstererek sergiyi ziyaret etti ve yapılan bu anlamlı organizasyona Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'ndeki bir görüntüsünün resmini satın alarak destek oldu.

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Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Bıyık, "CHP Darıca Kadın Kolları’nın Adnan Menderes Kültür Merkezi’mizde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlediği kermesi ziyaret ettik. ‪Kermeste Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale cephesinde vermiş olduğu fotoğrafı satın aldık" dedi. Bıyık'ın, CHP Darıca İlçe Kadın Kolları'nın yaptığı kermese gidip, destekte bulunması, Darıcalılar tarafından takdirle karşılandı.