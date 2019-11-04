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Başkan Bıyık ve öğrenciler Darıca’da kıyı temizliği yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu öğrencilerle birlikte “Tek evim dünya” sloganıyla Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı
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Darıca’da hafta sonu çevre temizliği için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da kampusu bulunan Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle birlikte Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde kuzeyden güneye bütün sahil şeritlerinde aynı gün ve aynı saatte “Tek Evim Dünya” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte kıyı temizliği yapıldı.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA TEMZİLİK

Çevre ve deniz temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Darıca sahilinde de yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da destek verdiği etkinlikte Darıca sahilde bulunan Hilal Cafe önünden başlanarak Aslan Çimento fabrikasının bulunduğu alanda yer alan sıcak piknik alanına kadar kıyı temizliği yapıldı. Başkan Bıyık, Darıcalılara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.

 

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