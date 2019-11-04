Gölcük Kent Konseyi’nin konuğu Nihat Abiş oldu

Gölcük Kent Konseyi, her ay rutin olarak gerçekleştirdikleri yürütme kurulu toplantılarının bir yenisini, geçtiğimiz akşam Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenledi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katılım gösterdi.

GÖLCÜK ŞANSLI BİR KENT

Başkan Şentürk, “Gölcük şanslı bir kent. Nihat Abiş’e görevinde başarılar diliyoruz. İl başkanımız, bölge koordinatörümüz, başkanlarımızla daha güçlü bir Gölcük için hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Nihat Abiş ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük’le alakalı, Kent Konseyi’mizin Kocaeli’nin genelini ilgilendiren konularda önerileriniz varsa ben onları not eder, başkanımız ve genel sekreterimizle paylaşırız” dedi. Toplantıda, “Gölcük Şehir Profili Çalışmalarının Başlatılması” konusu görüşüldü.