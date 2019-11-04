Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:10 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:12 TSİ

Gölcük Kent Konseyi’nin konuğu Nihat Abiş oldu

Gölcük Kent Konseyi, geçtiğimiz akşam Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda 46. Yürütme Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş de katıldı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Kent Konseyi, her ay rutin olarak gerçekleştirdikleri yürütme kurulu toplantılarının bir yenisini, geçtiğimiz akşam Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenledi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katılım gösterdi.

GÖLCÜK ŞANSLI BİR KENT

Başkan Şentürk, “Gölcük şanslı bir kent. Nihat Abiş’e görevinde başarılar diliyoruz. İl başkanımız, bölge koordinatörümüz, başkanlarımızla daha güçlü bir Gölcük için hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Nihat Abiş ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük’le alakalı, Kent Konseyi’mizin Kocaeli’nin genelini ilgilendiren konularda önerileriniz varsa ben onları not eder, başkanımız ve genel sekreterimizle paylaşırız” dedi. Toplantıda, “Gölcük Şehir Profili Çalışmalarının Başlatılması” konusu görüşüldü.

Bugün 17:10 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Öğretmenlere Körfez tanıtıldı mask
Öğretmenlere Körfez tanıtıldı
KEDFE’de görevler belli oldu mask
KEDFE’de görevler belli oldu
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik mask
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik
Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret mask
Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret
Atatürk müzesinde gözyaşları sel oldu mask
Atatürk müzesinde gözyaşları sel oldu
MHP’li kadınlar gündemi konuştu mask
MHP’li kadınlar gündemi konuştu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL