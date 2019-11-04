Kandıra Özbey Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Özbey Ortaokulu'nda 4006 Tübitak Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuar kapsamında proje yürütücüsü Merve Süner koordinatörlüğünde okul müdürü Tayfun Eski, görevli öğretmenler Selami Altınoba, Fatma Altaş, Şirin Avcı Ergin ve İsmet Yasin Bostacı rehberliğinde 22 öğrencinin hazırlamış olduğu 10 proje sergilendi.

YOĞUN KATILIM

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ve eşleri Merih Ünal, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Proje Koordinatörü Murat Arif Metin fuar açılışını yaptıktan sonra, fuarda sergilenen projeler hakkında görevli öğrencilerden bilgi aldı. Gün içerisinde fuarı çevre köy muhtarları merkez okulları ve çevre köylerdeki okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ile okul öğrenci velileri ve Özbey Mahallesi sakinleri ziyaret etti.