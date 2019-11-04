Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı

Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, Kandıra-İzmit yolunda yaşanan kazaların son bulması için duble yolun bir önce yapılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yener, artık Kandıralıların sabrının kalmadığını söyleyerek, “Kandıralılar olarak artık sabrın ve hatırın bittiği noktadayız. Kazaların geneli sürücü hatalarından kaynaklandığını var sayıyoruz ancak yol bölünmüş olsa tek taraflı olur. Kusur ve günahsız kişiler ölmez. Kaza ve kadere inancımız tam ancak bu yol Kandıralıların kaderi değildir. Muhtarlar olarak halkımızın sesiyiz. Yetkililer de sesimizi duysun artık” ifadelerini kullandı.