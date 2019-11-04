Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, Kandıra-İzmit yolunda yaşanan kazaların son bulması için duble yolun bir önce yapılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yener, artık Kandıralıların sabrının kalmadığını söyleyerek, “Kandıralılar olarak artık sabrın ve hatırın bittiği noktadayız. Kazaların geneli sürücü hatalarından kaynaklandığını var sayıyoruz ancak yol bölünmüş olsa tek taraflı olur. Kusur ve günahsız kişiler ölmez. Kaza ve kadere inancımız tam ancak bu yol Kandıralıların kaderi değildir. Muhtarlar olarak halkımızın sesiyiz. Yetkililer de sesimizi duysun artık” ifadelerini kullandı.
Bugün 17:12 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:14 TSİ
Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı
Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, Kandıra-İzmit yolunda yaşanan kazaların son bulması için duble yolun bir önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz