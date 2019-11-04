Turkcell’den Türkiye’ye dev yatırım

Üçüncü çeyrek sonuçlarını Ankara’da açtığı Türkiye’nin en büyük veri merkezinde duyuran Turkcell, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’ye dünya standartlarında yeni bir veri merkezi daha kazandıran Turkcell, üçüncü çeyrekte müşteri bazına yarım milyondan fazla müşteri daha eklerken aynı dönemde 6,6 milyar TL gelir elde etti.
YENİ BEYAZ ALAN
Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell, yeni açtığı veri merkezindeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in ulaşacağı beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekare olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz