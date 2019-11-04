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Turkcell’den Türkiye’ye dev yatırım

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” diyen Turkcell Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı
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Üçüncü çeyrek sonuçlarını Ankara’da açtığı Türkiye’nin en büyük veri merkezinde duyuran Turkcell, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’ye dünya standartlarında yeni bir veri merkezi daha kazandıran Turkcell, üçüncü çeyrekte müşteri bazına yarım milyondan fazla müşteri daha eklerken aynı dönemde 6,6 milyar TL gelir elde etti. 

YENİ BEYAZ ALAN

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell, yeni açtığı veri merkezindeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in ulaşacağı beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekare olacak.

Bugün 17:19 TSİ - Teknoloji

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