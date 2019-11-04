Türkiye’nin sanayi devleri SANTEK’19 Fuarı’nda buluşuyor

6-9 Kasım 2019 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek olan SANTEK’19 Fuarı’nda, sanayi devleri aynı çatı altında toplanacak. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Santek 2019 fuarıyla ilgili bilgi verdi; “Yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir il olan ilimiz, lojistik üstünlüğü nedeniyle de yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih ediliyor. İlimiz; sanayinin kalbi ve cazibe merkezi. Buradan hareketle uzun yıllardır Odamızın en büyük arzusu, Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek.

116 FİRMA KATILACAK

Bu amaçla Oda olarak, ilk defa 2013 yılında kısa adı SANTEK olan Sanayi ve Teknoloji Fuarı, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası oldu. Bu yıl altıncısı olan SANTEK’19 Fuarı’nı 25 bin metrekare kapalı sergileme alanında yaklaşık 116 firma ile gerçekleştireceğiz. Fuarın “35 bin”in üzerinde profesyonel ziyaretçi ile buluşturulmasını hedefliyoruz.

ULUSLAR ARASI FUAR MERKEZİ

Odamız öncülüğünde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), KOSGEB ve MARTEK’in destekleri ve Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odalarının da katkıları ile düzenlediğimiz SANTEK 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

PROFESYONEL BİR ORTAM

Sanayideki tüm yeniliklerin yer aldığı bu fuarda, katılımcıların önemli iş bağlantıları kurabileceği ve bölgede yer alan işletmelerin birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalayabileceği profesyonel bir ortam hazırladık. 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, “Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Elektrik, Elektronik ve Robotik Otomasyon, Kaynak Teknolojileri, Üretim Makineleri, Metal İşleme ve Sac İşleme Makineleri, Demir-Çelik Sanayi gibi konuları içinde barındırıyor.

500 BÜYÜK İŞLETME

Türkiye’nin en büyük 500 işletmesi içerisinde yer alan firmaların önemli bir bölümü katılımcı ve ziyaretçi olarak SANTEK Fuarında yer alacak olmaları da fuara güç katacaktır: TÜPRAŞ, Ford, Diler Demir Çelik, Sarkuysan…

SANTEK’19’A SAVUNMA SANAYİ GÖRÜŞMELERİ DAMGA VURACAK.

Oda olarak, savunma sanayi tarafından yurtdışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkânları ile üretimini sağlamak amacıyla Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesini yürütüyoruz. Bugüne kadar Kocaeli’deki işletmelerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ve vakıf şirketlerine tedarikçi olabilmeleri için birçok çalışma yaptık. Bu kapsamda saha ziyaretleri, tedarikçi günü etkinlikleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler gerçekleştirdik. Ayrıca; savunma sanayine yönelik bütünleşmiş üretim yapacak ve/veya koordine edecek çok ortaklıklı bir Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’ni kurduk.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Fuarımıza, savunma sanayi kurum ve vakıf şirketleri bu sene yine geniş katılım sağladılar. T.C. Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nü, Savunma Sanayi Başkanlığı, STM, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TAİ-Tusaş, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Saha-İstanbul ve İşbir Elektrik gibi vakıf şirketlerini fuar süresince ağırlayacağız. Üst düzey satınalma yöneticileri ile fuara katılan savunma sanayi şirketleri, tedarikçi adayı katılımcılar ile yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri yapacak. Ayrıca Yerlileştirme Sergisi açılacak. SANTEK’19 Fuarı savunma sanayinde faaliyet gösteren ya da işbirliği yapmak isteyen işletmeler için bir fırsat.

MATCH4INDUSTRY ETKİNLİĞİ İLE 1500 İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ HEDEFLENİYOR…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarla eş zamanlı olarak Match4Industry Etkinliği’ni düzenleyecek ve yurt dışından gelen şirketler ile firmaların ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlayacağız. Bu yıl “İngiltere, Rusya, Uganda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, Yunanistan, Kenya, Makedonya, Tunus, Belçika, Kanada, Kuba, Çek Cumhuriyeti, Gana, Litvanya, Malavi, Sırbistan, Slovakya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti katılım sağlayacak. Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) öncülüğünde, fuar kapsamında hazırlanan “Match4Industry” organizasyonu katılımcı firmaların söz konusu ülkelerden gelecek 132’i aşkın yabancı firma ile ikili iş görüşmeleri yapmalarına olanak sağlayacağız. Hedefimiz; bu etkinlik ile 1500 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirmek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANI

Bu yıl ilk kez fuarda oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm Alanında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticileri, TGB’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları ve üniversitelerde görevli akademisyenleri bir araya getirerek, yeni ve ileri teknolojilerle mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcileri buluşturacağız.

SANTEK’19 TÜYAP’IN DA KATKILARI İLE MARKALAŞACAK…

SANTEK Fuarı, 35 yıllık fuar, sergi ve kongre düzenleme deneyimi olan TÜYAP ile düzenlenmeye devam ediyor. TÜYAP tecrübe ve deneyimi ile fuarı daha ileri noktalara taşıyacaktır. Bu fuarın sadece Kocaeli’de değil Doğu Marmara Bölgesindeki ticari hayata bir canlılık getireceğine inanıyoruz.