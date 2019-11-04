Şehit Volkan Tantürk MTAL ULUSLARARASI OKUL OLDU

Belgenin alınması nedeniyle, geçtiğimiz gün Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde lansman toplantısı düzenlendi. Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan lansman toplantısına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şeref Bölükbaşıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yakup Alptekin, Abdülhalik Köse ve Ozan Baş, TOBB Kadın Girişimciler Derneği Başkanı ve Atlas Tersanesi İdari Direktörü Dilek Çınar, Okul Müdürü Metin Yalaz ve okul yönetimi, okul öğretmenleri ve davetliler katılım gösterdi.

AVRUPA’DAKİ 120 OKULDAN BİRİ

Gerçekleşen toplantıda ilk olarak sözü alan Okul Müdürü Metin Yalaz, “VET Mobility Charter Akreditasyon Belgesi, okulumuza, öğretmen ve öğrencilerimize, ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Bu belge sayesinde okulumuz, Türkiye’deki 10 okul arasına girmiştir. Uluslararası okul etiketi almaya hak kazanmıştır. Okulumuz ülkemizde 10 okul içine girdiği gibi Avrupa’da da 120 okul içindeyiz. Bu, okulumuzun geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu AB projeleri, elde ettiği başarılar karşılığında okulumuza verilmeye değer görülmüştür” dedi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER YER DEĞİŞTİREBİLECEK

Devamında Yalaz, “İçinde yaşadığımız ilçemiz, ilimiz, birçok yabancı ortaklık kuruluşun bulunduğu, yatırımın yapıldığı bir bölgedir. Bu kuruluşlarda çalışan personelin bizim okullarımızdan yetişip üretimin içine kazandırıldığı düşünülürse, öğrencilerimizin yurtdışına çıkarak yabancı ülkelerdeki insanların, çalışma kültürleri ve işe bakış açılarını öğrenebilecekleri gibi oradan gelecek öğrenci ve öğretmenlerin de bizi tanıması, çalışma mantığımızı, kültürümüzü tanımalarına imkan sağlayacak bir belgedir. Bu çalışmalarda yer alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç. Buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim” dedi.

GÜLSUYU: ARANAN ELEMAN YETİŞTİRELİM

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, “Biz okullarımızda kalifiye eleman yetiştiriyoruz diye söylüyoruz. Arada bir eleman yetiştirmeyelim, aranan eleman yetiştirelim. Bizim düşüncemiz bu doğrultuda. Bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Bunlar söylendi ama algı ve imaj önemli. Biz bu imajı oluşturmalıyız. Burada her birinizin meslek lisesi ile ilgili olarak imaj ve algısında güzel bir eğitim olduğunu düşündürebiliyorsak ne mutlu bize. Akreditasyon belgesi yeni bir olay değil. Geçmişten gelen bir akışın neticesidir. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha iyi, algı ve imajın daha iyi olduğu limanlara yöneliriz. Her birinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

10 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Toplantıda son söz alan Kaymakam Karabulut, “Eğitimin kalitesini arttırmak durumundayız. Ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda eğitimleri yoğunlaştırmamız gerekiyor. Meslek liselerini, bu anlamda oldukça önemli görüyoruz. Öncelikle kamuoyunda meslek liselerine olan bakış açısını değiştirmek durumundayız. Meslek liselerine talebi arttırmamız lazım. Söz konusu lisemiz gibi rol model olan okullarımızın sayısını arttırmamız gerekiyor. Ben ilçe kaymakamı olarak yapılan sunumdan ciddi mutluluk duydum. 10 milyon euroluk bütçeden bahsedildi. Bu çok ciddi bir rakam. Bu projelerin geliştirilmesi ile beraber biraz önce örneklerini gördüğümüz, hayalinin peşinden koşan, ezberden uzak bir eğitim almış bireyler yetiştireceğiz.” dedi.