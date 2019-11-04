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Büyükgöz’e, kongre ziyareti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKPi İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kongre öncesi mülakatlar yapmak üzere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti
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Gebze, Darıca ve Çayırova'da yaklaşan ilçe kongreleri öncesinde mülakatlar ve görüşmeler yapmak üzere bölgeye giden AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kalabalık bir heyetle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti. Kandemir’in ziyaretinde AKP Milletvekilleri Emine Zeybek ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKPi Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri hazır bulundu.

BÜYÜKGÖZ: VATANDAŞLA İÇ İÇEYİZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak teşkilatçılık faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Her zaman vatandaşımızla iç içeyiz. Mahalle Meclislerimiz, Halk Buluşmalarımız ve Esnaf Buluşmalarıyla sürekli vatandaşı dinliyor, çözüm noktasında yanlarında oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği şuuruyla hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GEBZE'YE ÖNEM VERİYOR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız Gebze’ye ayrı bir önem veriyor. Sizlere çok selamları var. Gebzeliler sağ olsunlar bizlere güvendi ve bir kez daha bu görevi AK Partiye verdi. Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ziyaret sonrası ilçeden ayrıldı. 

 

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