Öğrenciler için 10 numara hat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve öğrenciler arasında ‘10 numara hat’ olarak bilinen hat 10’un seferlerine aralıksız devam ediliyor. Bir günde gidiş dönüş olmak üzere 59 sefer yapan 10 numaralı hat, öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Tramvayla otogar bölgesine gelerek ardından 10 numaralı hattı kullanan öğrenciler ve vatandaşlar, Umuttepe’ye ulaşım sağlıyor.

BİRÇOK HATLA AKTARMA SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Hat 10’un en belirgin özelliklerinden biri de birçok farklı hatla aktarma imkânı sağlaması. 30 dakikada bir karşılıklı olarak hareket eden otobüsler özellikle öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Hat 10’a aktarma sağlayan hatlar 300,280,170,190, 435,530,250,175 olarak biliniyor.