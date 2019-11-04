Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:26 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:28 TSİ

Öğrenciler için 10 numara hat

Otogar – Umuttepe arasında ring görevi gören hat 10 ile öğrenciler ve vatandaşların Kocaeli Üniversitesi’ne ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve öğrenciler arasında ‘10 numara hat’ olarak bilinen hat 10’un seferlerine aralıksız devam ediliyor. Bir günde gidiş dönüş olmak üzere 59 sefer yapan 10 numaralı hat, öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Tramvayla otogar bölgesine gelerek ardından 10 numaralı hattı kullanan öğrenciler ve vatandaşlar, Umuttepe’ye ulaşım sağlıyor.

BİRÇOK HATLA AKTARMA SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Hat 10’un en belirgin özelliklerinden biri de birçok farklı hatla aktarma imkânı sağlaması. 30 dakikada bir karşılıklı olarak hareket eden otobüsler özellikle öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Hat 10’a aktarma sağlayan hatlar 300,280,170,190, 435,530,250,175 olarak biliniyor.

Bugün 17:26 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Öğretmenlere Körfez tanıtıldı mask
Öğretmenlere Körfez tanıtıldı
KEDFE’de görevler belli oldu mask
KEDFE’de görevler belli oldu
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik mask
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik
Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret mask
Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret
Atatürk müzesinde gözyaşları sel oldu mask
Atatürk müzesinde gözyaşları sel oldu
MHP’li kadınlar gündemi konuştu mask
MHP’li kadınlar gündemi konuştu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL