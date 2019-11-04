Makedonyalı Organizatör Ercan Yamen’i ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşen samimi buluşmada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Muhammet Halit yıl içinde 10‘a yakın organizasyon yaptıklarını belirterek, “Makedonya Ohrid’e organizasyon vesilesiyle Türk heyetlerini davet edip, karşılıyoruz ve festival boyunca ev sahipliği yaparak okul, dernek ve ziyaretçilerimizi kendilerini ülkelerinde gibi hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.
KÜLTÜR ELÇİMİZ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ercan Yamen’de, Makedonya’dan gelip bizi ziyaret eden Türk asıllı kültür elçimize ben de teşekkür ederim. Bizler de Makedonya Ohrid’li tüm soydaşlarımızı ilimizde yapılan festivallere bekliyoruz ” açıklamasında bulundu. Ziyaretin sonunda ise Yamen, Organizatör Halit’e Kocaeli’yi anlatan bir çanta hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz