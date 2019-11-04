Uzman erbaşlar kadro bekliyor

Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Gölcük Şubesi Başkanı Selim Kargı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı’nda büyük kahramanlık gösteren Uzman Erbaşlar’ın kadro beklediğini söyledi. Kargı, son harekatlardaki başarının sebebinin ordunun yüzde yüz profesyonelleşmesi olduğunu belirterek, “Burada da uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki profesyonel sistemin sahadaki savaşçı gücünü, bel kemiğini oluşturuyor. Uzman erbaşlar hala sözleşmeli. Bugün devlet taşeron kadroda çalışanların hepsine kadro verdi. Yani sözleşmeli zabıta, sözleşmeli öğretmen, hemşire kalmadı. Ama uzman erbaşlar unutuldu” dedi.