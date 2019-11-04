Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Gölcük Şubesi Başkanı Selim Kargı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı’nda büyük kahramanlık gösteren Uzman Erbaşlar’ın kadro beklediğini söyledi. Kargı, son harekatlardaki başarının sebebinin ordunun yüzde yüz profesyonelleşmesi olduğunu belirterek, “Burada da uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki profesyonel sistemin sahadaki savaşçı gücünü, bel kemiğini oluşturuyor. Uzman erbaşlar hala sözleşmeli. Bugün devlet taşeron kadroda çalışanların hepsine kadro verdi. Yani sözleşmeli zabıta, sözleşmeli öğretmen, hemşire kalmadı. Ama uzman erbaşlar unutuldu” dedi.
Bugün 17:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:30 TSİ
Uzman erbaşlar kadro bekliyor
Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Gölcük Şubesi Başkanı Selim Kargı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı’nda büyük kahramanlık gösteren Uzman Erbaşlar’ın kadro beklediğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz