Özel Seymen’de Cumhuriyet coşkusu

İlimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku ile gerçekleştiği kurumlardan biri de Özel Seymen Koleji oldu. Okul spor salonunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, Müdür Yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“SAÇLARININ SARISINDA AYDINLANDI YOLUMUZ”

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalar, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerin sahnelenmesi ile devam etti. Seymen Koleji’nden Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin yapılan açıklamada ise, “Gözlerinin mavisinde bulduk sonsuzluğu ve saçlarının sarısında aydınlattık yolumuzu. 96 yıldır din, vicdan, düşünce bakımından özgür, siyasi açıdan demokratik bir ülkede yaşıyoruz sayende” denildi.