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Kocaeli’nin kültürünü yaşatmak için yollara düştüler

Nermin Aydın başkanlığında kurulan Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu üyeleri, ilimizin kültürel mirasına sahip çıkılması adına köylere ziyaret gerçekleştirdi

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Kocaeli Kent Konseyi bünyesinde kurulan Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu, faaliyetlerine başladı. Grup üyeleri bu kapsamda, Başkan Nermin Aydın öncülüğünde Himmetli ve Karakadılar Köyü’ne giderek, köy sakinleri ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

 “HERKESİ BEKLİYORUZ”

 Ziyaretler hakkında bilgi veren Çalışma Grubu Başkanı Nermin Aydın, öncelikli amaçlarının Kocaeli’nin kültürel zenginliklerinin tanıtılması olduğunu söyledi. Nermin Aydın, tarih ve kültüre meraklı, konu hakkında bilgisi olan, kendilerini yönlendirmek isteyen kişilerle her zaman görüşmeye hazır olduklarını belirterek, herkes çalışma gruplarına davet etti.

Bugün 17:30 TSİ - Kültür-Sanat

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