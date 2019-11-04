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Özgür Uçurtma Anaokulu hizmete açıldı

Özel Gölcük Özgür Uçurtma Anaokulu, Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde hizmete açıldı

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İlimizde yeni eğitim kurumları hizmete açılmaya devam ediyor. Son olarak anaokulu yaş grubuna hizmete verecek olan Özel Gölcük Uçurtma Anaokulu da hizmete açıldı. Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde hizmet verecek olan anaokulunun açılış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, AKP Eski Belediye Meclis Üyesi Nazım Usta, AKP ilçe Başkanı Çetin Seymen, CHP ilçe başkanı Fikret Gürel, CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, İYİ Parti ilçe başkanı İsmail Aynacı, Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ile çok sayıda davetli katıldı.

 “SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

 Anaokulunun açılış töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren kurucu müdürlerden Kezban Duymaz, “Değerli konuklar, bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle yola çıkarak ilçemizde 13 ayrı branşta o- 6 yaş aralığının kişiliklerinin gelişmesinde anaokulu eğitiminin etkisini bilerek hareket edeceğiz. Çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerilerine sahip olarak gelişmesi için hep beraber çalışalım” ifadelerini kullanırken, daha sonra söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, anaokulunun öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Gölcük’e hayır getirmesi temennisinde bulundu.

 

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