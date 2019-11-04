Başkan Kocaman hemşerilerini yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi sakinlerinden İsmail Özer ile Sevda Köse’nin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
AHMET, SÜNNET OLDU
Kartepe İstasyon Mahallesi sakinlerinden Turan Yıldırım'ın oğlu Ahmet Yıldırım'ın sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’dan katıldı. Yıldırım ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz