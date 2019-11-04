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Değirmendere’de anlamlı balık tutma yarışması

Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından düzenlenen ‘Balık Tutma Yarışması’nda elde edilen gelirler, kanser tedavisi gören Enes Erbay’ın iyileşmesi için bağışlandı

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Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından, Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen ve çeşitli illerden gelen 88 yarışmacının katılımı ile Değirmendere’de sahilinde gerçekleştirilen Balık Tutma Yarışması’nda şampiyonlar belli oldu. Buna göre, Gölcük Belediyesi adına yarışan Kürşad Yılmaz ve Murat Kurt en büyük balık tutma dalında birinci olarak şampiyonluk ipini göğüslediler. Kürşad Yılmaz, başarısını bir adım daha ileri götürerek, tuttuğu kırlangıç cinsi 75 cm balıkla rekor kırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

 DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

 Değirmendere sahilde büyük heyecana sahne olan yarışmanın sonunda, birincilik ipini göğüsleyen Kürşad Yılmaz’a ödülü takdim edilirken, dereceye giren diğer yarışmacılara da Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir ve Kocaeli Surfcacting Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cihan Pestil tarafından kupaları ve madalyaları takdim edildi. Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği yöneticileri, etkinliğe katılan tüm yarışmacılara teşekkürler ettiklerini belirttiler.

1. 678 puanla Murat Çetin ve İlker Ergülen.

2. 549 Puanla Evren Tamer ve Nihat Yakalı.

3.449 puanla Engin Özkan ve Oktay Sezer.

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