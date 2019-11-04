TEMA Vakfı Gölcük Şube Başkanı Melahat Aşıkoğlu, Temsilciler Hasibe Deniz Erna, İlkay Küçük ve Şevkiye Uğur, Gölcük’te faaliyet gösteren Masal Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile birlikte meşe palamudu toplama etkinliği düzenlediler. Öğrenciler ve TEMA Vakfı üyeleri tarafından toplanılan meşe palamutlarının tüpleme çalışmasının yapılması için Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Etkinlik hakkında konuşan TEMA Vakfı Gölcük Şube Başkanı Melahat Aşıkoğlu, etkinliğe katkıları nedeniyle öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ettiklerini söylediler.
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Minik çevreciler sahaya indi
Gölcük’te bulunan gösteren Masal Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, TEMA Gölcük Temsilcileri ile birlikte meşe palamudu topladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz