Minik çevreciler sahaya indi

TEMA Vakfı Gölcük Şube Başkanı Melahat Aşıkoğlu, Temsilciler Hasibe Deniz Erna, İlkay Küçük ve Şevkiye Uğur, Gölcük’te faaliyet gösteren Masal Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile birlikte meşe palamudu toplama etkinliği düzenlediler. Öğrenciler ve TEMA Vakfı üyeleri tarafından toplanılan meşe palamutlarının tüpleme çalışmasının yapılması için Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Etkinlik hakkında konuşan TEMA Vakfı Gölcük Şube Başkanı Melahat Aşıkoğlu, etkinliğe katkıları nedeniyle öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ettiklerini söylediler.