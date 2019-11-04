Recep Ubay’a sürpriz kutlama

Kartepe’de faaliyetlerine devam eden Tahıl Gıda’nın sahibi Recep Ubay, doğum gününde unutulmadı. İşletme personelinden aşçı Aşkın Hare ve işletme müdürü Yusuf Cansev, Recep Ubay’ın doğum günü nedeniyle sürpriz hazırladı. Aynı zamanda Kartepe Belediye Meclis Üyesi de olan Recep Ubay, sürpriz doğum günü partisi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, işletme personeline teşekkür etti.