Yörük Türkmenleri, İznik’i gezdi

Kocaeli Gölcük Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Karakaya ve yönetim kurulu, geçtiğimiz hafta sonu İznik Belediye Başkanı Mehmet Kaan Usta’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Gölcüklü Yörük Türkmenleri ’ni makamında kabul eden Belediye Başkanı Usta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
GÖLCÜK’E DAVET ETTİLER
Dernek Başkanı Karakaya da kabullerinden ötürü İznik Belediye Başkanı Mehmet Kaan Usta’ya teşekkür ederek, Gölcük’e davet etti. Başkan Karakaya, ziyaret amaçlarının 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den İznik Belediye Başkanı seçilen Usta’ya hayırlı olsun dileklerini iletmek ve başarılar dilemek olduğunu ifade ederek, Usta’ya yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette, fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz