İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit’e getirdiği Atatürk Müzesi’ne vatandaşlar gösterdiği ilgi sevindirdi. Müzeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın koruması Mahmut Saraçoğlu’nun kızı Ülkü Yücebalkan da gözyaşlarına hâkim olamadı. Ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı müzeyi ziyaret eden Ülke Yücebalkan, “Benim babam Mahmut Saraçoğlu, Atatürk’ün özel korumasıydı. Hem Florya Köşkünde hem Çankaya’da her yerde onunla berabermiş. Babam Atatürk kelimesi geçtiğinde ağlardı. Bizi o duygularla büyüttü. Bizim kendi evimizde bizim fotoğraflarımızdan çok Atatürk’ün fotoğrafları vardı. Atatürk’ü, Atatürk’ün dışında bir dedem olarak düşündüm ve hala öyle düşünürüm. Benim adım Ülkü, Atatürk’ün manevi kızından dolayı Ülkü’dür. Babam Ülkü’yü çok seviyormuş o nedenle benim adım Ülkü koymuş” dedi.
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Atatürk Müzesi duygulandırdı
İzmit Belediyesi tarafından açılan dünyanın Atatürk Müzesi’ni gezen ziyaretçilerin duygusal anlar yaşadığı kaydedildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz