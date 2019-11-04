Kocaeli’de ıspanak alarmı!

Dün İstanbul'da 44, Tekirdağ'da da ise 22 kişinin zehirlenmesine neden olan “ıspanak vakaları” ile ilgili yüreklere su serpen açıklama İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden geldi. Açıklamaya göre, zehirlenmeler ıspanağa benzer yabancı otlardan kaynaklandı. Bu otların ıspanaklara karıştığı açıklandı. Yaşanan zehirlenmelerin ardından Kocaeli’de de panik yaşandı.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Tarım İl Müdürü Nuri Al, “İlimizde sebze zehirlenmesi yaşanmadı. İstanbul Tarım İl Müdürü’yle görüştüm, konunun Ispanakla alakalı değil, ıspanak demetleri içerisine karışan yabani otlardan dolayı yaşandığını öğrendik. Ispanak ancak ve ancak yeni ilaçlanmışken tüketilirse zehirler, bu da sebze değil tarım ilacı zehirlenmesi olur. Muhtemelen ıspanak demetlerini ayıran işçilerin ya da yeni çiftçiliğe başlayan kişilerin gözlerinden kaçan yabani otlar nedeniyle İstanbul ve Edirne’de bu zehirlenme olayları yaşandı” dedi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN UYARI

Tarım il müdürlükleri, yeşil sebzelerin dikkatlice kontrol edilerek, yabancı otların ayırt edildikten sonra, çok iyi şekilde temizlenerek tüketilmesi uyarısında bulundu. Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan “Kocaeli’den gelen bir şikayet ya da vaka yok. Bunu durumu ziraat mühendisi arkadaşlarımızla da istişare ettik. Bu güne kadar duyulmuş bir olay değil. Muhtemelen zehirleyen unsur Ispanak değil. Bizin ilimizde Kandıra ve Bayraktar gibi bölgelerde yetişen ıspanak, şehrin ihtiyacının yüzde 80’ini karşılıyor. Biz genelde yerli Ispanak tüketiyoruz” dedi.

HAL’DE DURUM SAKİN

Hal Müdürü Ayhan Acar, “Kocaeli Hali’nde, gündemimizde böyle bir konu yok. Hiçbir esnafa bu konuyla ilgili bir şikâyet gelmedi. Bize ulaştırılan bir sıkıntı da yok” dedi. Karabaş Mahallesi’nde bulunan Ankara Market İşletmecisi Şeref Özen ; “Mevsim sebzeleri şu an fiyat olarak çok uygun. En düşük fiyatlar ise ıspanak ve pırasa. Bu ürünleri 3 TL’den satıyoruz. Genelde hava değişiminden en çok etkilenen ürünler yeşillik türüdür. Sebze olarak müşterilerden memnunuz, müşteri kış sebzelerinden vazgeçmiyor ve sürekli alıyor, bol çeşit olduğu için de satış yapma imkânımız oluyor. Sonuç olarak kış sebzelerinin satışında bir sorun yaşamıyoruz, müşteri de memnun biz de memnunuz” dedi.