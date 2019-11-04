Gebze EYTSYDD’den coşkulu açılış

Resmi açılış törenine Gebze EYTSYDD Başkanı Nuh Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, CHP Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sabriye Şahin, CHP Darıca Kadın Kolları Başkanı Oya Akdeniz, CHP Gebze İlçe eski Başkanı Recep Dursun, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Seda Yalçınkaya, Türkiye EYTSYDD Genel Başkanı ve İstanbul EYTSYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye EYTSYDD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Kocaeli EYTSYDD Başkanı Zekeriya Akbulut, EYTSYDD İl Koordinatörü Alper Özüpak, İzmir EYTSDD Başkanı Doğan Türker, Bolu-Düzce-Sakarya Bölgesi EYTSYDD Başkanı Mehmet Ali Çelik, Eskişehir EYTSYDD Başkanı Gürcan Göç, Trakya EYTSDD Başkanı Şenol Kurt, Bursa EYTSYDD Başkanı Turgay Ölüç, Bilecik EYTSYDD Başkanı İsmail Düşünen, Adana EYTSYDD Başkanı Uğur Altıntaş, Manisa EYTSYDD Başkanı Metin Pekkaraca ve çok sayıda davetli katıldı.

“ÜLKEDEKİ İKİNCİ EYT DERNEĞİYİZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda konuşma yapan Gebze EYTSYDD Başkanı Nuh Erdoğan; “Biz aslında 26 Haziran 2019’da kurulduk. Ben 20 Eylül’de dernek başkanı olarak seçildim ve kurul toplantısı yaparak yönetimimizi belirledik. Açılışımız ise bugüne kısmet oldu. İlk derneğimiz İstanbul’da kuruldu. Ülke genelinde illerden de önce İstanbul’dan sonra kurulan ilk dernek Gebze Derneği’dir. Beraber mücadele verdiğimiz tüm herkese ve halkımıza sesleniyorum, EYT yasası er ya da geç çıkacak. Bizler 4447 sayılı yasanın geriye dönük işlemesiyle, hakları elinden alınmış mağdurlarız. Varız, biriz, birlikteyiz sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BÖLGESEL FEDERASYON KARARI ALDIK”

Dernek Başkanı Erdoğan sözlerinin devamında; “Kocaeli Seka Park Otel’de yaptığımız toplantıda federasyon olma kararı aldık. Bundan sonra da konfederasyon olma çalışmalarını başlatacağız. EYT Federasyonu için Gebze Derneği’miz derhal çalışmalara başlayacak. Gebze EYTSYDD olarak işçi ve emekçi dostlarımıza ‘üye ol davana sahip çık’ diyoruz ve arkadaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÇERKEZOĞLU: EMEKLİLİK YÜK DEĞİL HAKTIR

Erdoğan’dan sonra açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; “Bu uzun ve zorlu yürüyüşte her gün daha emin adımlar atan kararlılığından taviz vermeyen EYT’li mücadele arkadaşlarımı Devrimci İşçi Sendikaları adına azimlerinden dolayı kutluyorum. Yıllardır bu topraklarda adalet, eşitlik, özgürlük, çalıştığımız ne varsa iğneden ipliğe her şeye fedakârlık gösteren emekçiler olarak, hep birlikte omuz omuza yürüyoruz. EYT’liler çabalarıyla kurumsallaşmanın adımlarını atıyor. Türkiye’nin fabrika merkezi olan, işçi sınıfının yoğun yaşadığı Gebze’de EYT Derneği’nin açılışının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Çerkezoğlu’nun ardından konuşma yapan Türkiye EYTSYDD Genel Başkanı ve İstanbul EYTSYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak; “Biz geçtiğimiz gün bir toplantı yaptık ve karar aldık, federasyonlaşacağız daha da örgütleneceğiz. Bölgesel federasyonlaşma ve konfederasyonlaşma yolunda ilerliyoruz. DİSK kadar HAK-İŞ kadar etkili olmak adına bu yola baş koyduk. Bugün de Gebze Derneği’mizin açılışında olmak gurur verici. En üst makamlara kadar bildirdik, biz kimseden sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz. Kimseye kazanılmış hakkımızı siz yemeyeceksiniz ben yiyeceğim dedirtmeyeceğiz. Bu ülkede emekli olduğu halde çalışan insanlar var, geçim sıkıntısı yaşayan çok fazla insan var, maddi sorunlar psikolojik huzursuzluk ve mutsuzluk yaratıyor görüyoruz. Bu mücadeleyi bunun için de veriyoruz, inanıyoruz er ya da geç kazanacağız ve bu davaya birlikte nokta koyacağız” dedi.

GEBZE EYTSYDD DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan: Nuh ERDOĞAN

Başkan Yardımcısı: Gürcan YÜCAK

Sekreter: Selçuk SÜZEN

Sayman: Özgür KOTAN

Denetleme Kurulu: Mehmet ÖZTÜRK, Nail AKTAŞ, Mehmet ÇOBAN

Dernek Kadın Kolları Başkanı: Ferda DERİNDERE

Kadın Kolları Üyesi: Safiye Seferoğlu DUTAN

Üyeler: Ahmet ÇELİK, Ayhan KARADAĞ, Doğan DURMAZ

Yedek Üyeler: Çetin TEMİRKIRAN, Engin TURAN, Mücahit YILDIZ, Halil DİDİ, Vahdettin KARATAŞ, Hikmet AKYÜZ, Volkan DEDE, Ramazan TÖNGEL