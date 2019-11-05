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Büyükşehir'de görev değişikliği

Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Kurt'un emekliye ayrılmasının ardından UKOME Şube Müdürlüğü görevine Salih Mülayim getirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süredir UKOME Şube Müdürü olarak görev yapan Ekrem Kurt emekliye ayrıldı . Görevine 1984 yılında İzmit Belediyesi'nde zabıta memuru olarak başlayan Ekrem Kurt, 35 yılın ardından emekli oldu. Kurt’tan boşalan koltuğa 6 yıldır Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığında görev yapan Salih Mülayim oldu.

SALİH MÜLAYİM KİMDİR?

1980 yılında Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Korkuteli’nde tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünde ön lisans, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2005-2013 yılları arasında Kocaeli İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev yaptı. 2013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığında görev yapmaya  başladı. Bu süreçte toplu taşıma planlama, yönetim, denetim ve eğitim süreçlerinde kullanılan uygulamalar ile akıllı şehir, yolcu bilgilendirme uygulamaları geliştirilmesinde proje yöneticisi olarak görev yaptı. İngilizce bilen Salih Mülayim, evli ve iki çocuk babasıdır.

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