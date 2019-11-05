Bugün 01:57 TSİ - Gündem

Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı!

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin kurucu kadrosunu büyük oranda tamamladı. Kurucular kurulu olduğu iddia edilen 67 kişilik bir liste sızdı