Narkotik şube bugün açılıyor

Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gölcük İlçesi yanında, Karamürsel ve Başiskele İlçelerinde de faaliyet gösterecek. Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, il ve ilçe protokolünün katılımıyla Gölcük Narkotik Şubesi’nin açılışı, bugün saat 15:00’de yapılacak tören sonrasında gerçekleştirilecek.

GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin açılacak olması nedeniyle yaptığı açıklamada; “Gençlerimizin uyuşturucu maddelerden uzak durması için verilen mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için; Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ilçemizde açılmasıyla, uyuşturucuyla mücadele daha etkin hale gelecektir. Gençlerimizi bu illetten uzak tutmanın, gençlerimizin sorunlarına eğilmek, önleyici tedbir olarak da zehir tacirlerinin yakalanması ve toplumdan uzaklaştırılmasıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu düşünceyle şubenin açılması için göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren gerekli girişimlerde bulunduk. Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi için; ikisi komiser olmak üzere , 14 emniyet mensubunun ataması yapıldı. Bina hazırlığı Gölcük Belediyemizin de verdiği destekle gerçekleştirildi. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin açılmasına onay veren Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, bu konuda emek veren İl Emniyet Müdürü Sayın Veysal Tipioğlu’na, İlçe Emniyet Müdürü Sayın Selçuk Özdemir’e ve vesile olan herkese çok teşekkür ediyor, bugün saat 15:00’de yapılacak açılışa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.