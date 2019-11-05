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O tacizci için istenen ceza belli oldu

Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme cinsel taciz" suçunu işlediği öne sürülen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
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Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme cinsel taciz" suçunu işlediği öne sürülen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Rıza E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan iddianame düzenlendi.

3.5 YIL CEZA İSTENDİ

Rıza E. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 7 Ekim 2019 tarihinde Karaköy-Kadıköy vapurunda yolculuk eden iki kadına yönelik cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

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