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Operatörler, hangi otele gittiğimizi devlete bildirecek

Yerli turisti azaltacağı endişesiyle eleştirilen “Konaklama vergisi”nin yanında şimdi de devlet yerli turistin nereye gittiğini, hangi oteli tercih ettiğini takip edecek.
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2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan “iç turizm takip sistemi” adı verilen ve 2020’de Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak yapı ile cep telefonu operatörleri müşterisinin hangi şehre ve otel gittiği devlete bildirecek. Bu durum, özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir uygulama olarak değerlendirilip yurttaşın tepkisine sebep oldu. 


Öte yandan, programda dikkat çeken diğer bazı noktalar madde madde şöyle:

-İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek.

-Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

-Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda ürünler için vergisel teşvik uygulanacak.

-Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak.  

-Kamuya ait linyit sahaları santral kurulması için ihaleye çıkarılacak. 

-Müteahhitler ekonomik ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılacak. Üstlenebilecekleri iş büyüklüklerinde yeterlik uygulamasına geçilecek.

-Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

-STK’lerin iç ve dış denetimi yeniden düzenlenecek.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

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