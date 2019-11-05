Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:28 TSİ- Gündem G: Bugün 09:33 TSİ

Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı

Bu sene balık bolluğu yaşadıklarını ama satamadıklarını ifade eden Balık Hali Esnafı, fiyatların ve balıkların yeterli olduğunu belirtirken hale direk gelen ulaşım aracı olmadığından yakınıyor.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu sene balık bolluğu yaşadıklarını ama satamadıklarını ifade eden Balık Hali Esnafı, fiyatların ve balıkların yeterli olduğunu belirtirken hale direk gelen ulaşım aracı olmadığından yakınıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan Balıkçı Hamdi Esnafı Kemal Bineklioğlu; “Balık yemek isteyen gelip buradan balık alamıyor, biz de satamayınca balıklar bayatlıyor ve çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Büyükşehir’den ricamız var lütfen bu sorunumuzun çözümü için yardımcı olsunlar” dedi. 

“İSTANBUL FİYATLARI BURANIN 2 KATI”

Bineklioğlu, "Fiyatlar şu an çok uygun televizyonda yansıtıldığı gibi değil, hamsi 10 TL’ye bile düşüyor. Av durumuna göre de bu fiyatlar değişiyor. İstanbul piyasasını duyuyoruz İzmit’in iki katı. Oradan gelen müşteri de buradaki fiyatları görüp bizden balık alıyor. Müşteri potansiyeli haftasonu yoğun iken hafta içi çok düşük çünkü buraya gelirken vasıta problemi var. Yaşlı grubu balığı çok seviyor ama buraya kadar yürüyemiyoruz” dedi.

“BALIK HALİ’NE MİNİBÜS HATTI ŞART”

“Büyükşehir Belediyesi’nden sorunumuzu çözmeleri için ricada bulunuyoruz” diyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu; “Şehiriçindeki Carrefour Köprüsü, Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Parkı, Kolordu, Orduevi ve Acıbadem Köprüsü’nden dönüp SEKA Camii civarından sahile inebilecek ve Balık Hali’ne uğraşabilecek bir ulaşım aracı şart. Balıklar satamayınca bayatlıyor ve atmak zorunda kalıyoruz bu da boş yere ekonomik zarar demek. Balık bolluğu olsun diye aylarca balık avı yasaklandı şimdi de balık bolluğu var ama müşteriyi getirebilecek araç yok. Büyükşehir’e ricada bulunuyoruz bize acil yardım etsinler yazın zarar etmediğimiz kadar kışın ediyoruz . İnsanlar balık yemek de istiyor satamadılar yiyemedikten sonra buraya gelmemizin ne anlamı kaldı? Bu krizin çözülmesi Buraya direk gelebilecek bir vasıta şart”ifadelerini kullandı.

İZMİT BALIK HALİ GENEL FİYAT ARALIĞI

Hamsi: 15 TL

İstavrit: 20 TL

Kefal: 13 TL

Tekir: 25 TL

Mezgit: 20 TL

Uskumru Kolyos:15 TL 

Hakiki Uskumru: 40 TL

İstavrit: 20 TL

Levrek Adet: 15

Çupra Adet: 15

Çinekop: 35 TL

Palamut: 15-40 TL

Lüfer adet 40-50 TL

Karides: 50 TL

Bugün 09:28 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(4)
04

Hasan - Daha açıldığı gün söyledim iş yapamazlar diye

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 10:41
02

osman han - Kusura bakmayın 1 kg hamsi için ta oraya gidemem. Kim balık halini projelendirdi ise sivri akıllı imiş.Ne çekiyorsak sivri akıllılardan çekiyoruz.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 10:05
01

Büşra Çetin - Allah tan balık bol olmasa demek hamsi 70 80 olurgaliba

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Kasım 09:37
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı mask
Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı mask
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti mask
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor! mask
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL