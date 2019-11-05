Bu sene balık bolluğu yaşadıklarını ama satamadıklarını ifade eden Balık Hali Esnafı, fiyatların ve balıkların yeterli olduğunu belirtirken hale direk gelen ulaşım aracı olmadığından yakınıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan Balıkçı Hamdi Esnafı Kemal Bineklioğlu; “Balık yemek isteyen gelip buradan balık alamıyor, biz de satamayınca balıklar bayatlıyor ve çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Büyükşehir’den ricamız var lütfen bu sorunumuzun çözümü için yardımcı olsunlar” dedi.

“İSTANBUL FİYATLARI BURANIN 2 KATI”

Bineklioğlu, "Fiyatlar şu an çok uygun televizyonda yansıtıldığı gibi değil, hamsi 10 TL’ye bile düşüyor. Av durumuna göre de bu fiyatlar değişiyor. İstanbul piyasasını duyuyoruz İzmit’in iki katı. Oradan gelen müşteri de buradaki fiyatları görüp bizden balık alıyor. Müşteri potansiyeli haftasonu yoğun iken hafta içi çok düşük çünkü buraya gelirken vasıta problemi var. Yaşlı grubu balığı çok seviyor ama buraya kadar yürüyemiyoruz” dedi.

“BALIK HALİ’NE MİNİBÜS HATTI ŞART”

“Büyükşehir Belediyesi’nden sorunumuzu çözmeleri için ricada bulunuyoruz” diyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu; “Şehiriçindeki Carrefour Köprüsü, Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Parkı, Kolordu, Orduevi ve Acıbadem Köprüsü’nden dönüp SEKA Camii civarından sahile inebilecek ve Balık Hali’ne uğraşabilecek bir ulaşım aracı şart. Balıklar satamayınca bayatlıyor ve atmak zorunda kalıyoruz bu da boş yere ekonomik zarar demek. Balık bolluğu olsun diye aylarca balık avı yasaklandı şimdi de balık bolluğu var ama müşteriyi getirebilecek araç yok. Büyükşehir’e ricada bulunuyoruz bize acil yardım etsinler yazın zarar etmediğimiz kadar kışın ediyoruz . İnsanlar balık yemek de istiyor satamadılar yiyemedikten sonra buraya gelmemizin ne anlamı kaldı? Bu krizin çözülmesi Buraya direk gelebilecek bir vasıta şart”ifadelerini kullandı.

İZMİT BALIK HALİ GENEL FİYAT ARALIĞI

Hamsi: 15 TL

İstavrit: 20 TL

Kefal: 13 TL

Tekir: 25 TL

Mezgit: 20 TL

Uskumru Kolyos:15 TL

Hakiki Uskumru: 40 TL

İstavrit: 20 TL

Levrek Adet: 15

Çupra Adet: 15

Çinekop: 35 TL

Palamut: 15-40 TL

Lüfer adet 40-50 TL

Karides: 50 TL