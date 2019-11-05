Memura fark emekliye zam geliyor

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki ocak zammı ne kadar olacak?

Bu sorunun cevabı dün açıklanan enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon sırasıyla 1.36, 0.86, 0.99 ve 2 olmak üzere toplamda yılın ikinci altı ayı için kümülatif yüzde 5.31 oldu.

Son iki ay belirleyici

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31’lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenecek.

Yıl sonu beklentileri

Enflasyon ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası’nın hedeflediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Burada net sonucu Ocak 2020’de göreceğiz.

Ancak şu an için memur farkı yüzde 0.31 olurken, ikinci 6 aylık enflasyona göre zam alacak SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam yüzde 5.31 seviyesinde olacak. Kasım ve aralık verileri burada belirleyici olacak.

Maaşa nasıl yansıyacak?

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak.

2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.31’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.