Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:43 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:46 TSİ

1863 Ocakbaşı 15 Kasım’da açılıyor

1863  Ocakbaşı Restoran’ın işletmecisi Emrullah Karakaya, bugün açılış öncesi basın mensuplarını ağırladı. Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No:86/101’de hizmet veren 1863 Ocakbaşı Restoran 15 Kasım 16.30’da resmi açılışını yapacak.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Aslen Bingöllü olan işletmeci Emrullah Karakaya; “1863 Ocakbaşı Restoran olarak, 15 Kasım Cuma günü 16.30’da yapacağımız açılışa herkesi davet ediyoruz.  İki katlı 340 metrekare alanda hizmet verdiğimiz 1863 Ocakbaşı Restoranımız’da güler yüzlü 15 personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz, sıra gecesi de yapacağımız açılışımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

“İSİM BİNANIN KURULUŞ TARİHİNDEN GELİYOR”

Basın mensuplarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İşletmeci Emrullah Karakaya, “Kocaeli’de 2009’dan bu yana hizmet sektöründeyim. Yan tarafın da proje çizimleri başladı. Ruhsat çıktığı zaman orayı da restore edip buraya katacağız. Bunun dışında halihazırda konfeksiyon ve inşaat işleri yapıyoruz. Gıda sektörüne de ağırlık vermek istedik. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine de ben burayı kurmaya karar verdim.  Çay Sokağı ve Hayal Atölyesi mekanlarının da yüzde 50’sine sahibim. Buranın  ismiyse binanın kuruluş tarihinden geliyor ve aslında burası 6 ay önce açıldı. Ama bu mekan Anıtlar Kurulu’na bağlı olduğu için çeşitli işlemler gördü burası.  İzmit’e böyle güzel bir yer kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çünkü buranın değerlendirilmediğini görmek üzücüydü, artık aktif bir şekilde çalışıyor burası. Kebap, lahmacun, Adana yoğurtlu iskender, çiğköfte, içli köfte ve çorba çeşitlerimizin olduğu geniş menülerimizle tüm halkımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Bugün 09:43 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Öğretmenlere Körfez tanıtıldı mask
Öğretmenlere Körfez tanıtıldı
Yörük Türkmenleri, İznik’i gezdi mask
Yörük Türkmenleri, İznik’i gezdi
Minik çevreciler sahaya indi mask
Minik çevreciler sahaya indi
Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı mask
Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik mask
Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik
KEDFE’de görevler belli oldu mask
KEDFE’de görevler belli oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL