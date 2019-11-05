1863 Ocakbaşı 15 Kasım’da açılıyor

Aslen Bingöllü olan işletmeci Emrullah Karakaya; “1863 Ocakbaşı Restoran olarak, 15 Kasım Cuma günü 16.30’da yapacağımız açılışa herkesi davet ediyoruz. İki katlı 340 metrekare alanda hizmet verdiğimiz 1863 Ocakbaşı Restoranımız’da güler yüzlü 15 personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz, sıra gecesi de yapacağımız açılışımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

“İSİM BİNANIN KURULUŞ TARİHİNDEN GELİYOR”

Basın mensuplarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İşletmeci Emrullah Karakaya, “Kocaeli’de 2009’dan bu yana hizmet sektöründeyim. Yan tarafın da proje çizimleri başladı. Ruhsat çıktığı zaman orayı da restore edip buraya katacağız. Bunun dışında halihazırda konfeksiyon ve inşaat işleri yapıyoruz. Gıda sektörüne de ağırlık vermek istedik. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine de ben burayı kurmaya karar verdim. Çay Sokağı ve Hayal Atölyesi mekanlarının da yüzde 50’sine sahibim. Buranın ismiyse binanın kuruluş tarihinden geliyor ve aslında burası 6 ay önce açıldı. Ama bu mekan Anıtlar Kurulu’na bağlı olduğu için çeşitli işlemler gördü burası. İzmit’e böyle güzel bir yer kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çünkü buranın değerlendirilmediğini görmek üzücüydü, artık aktif bir şekilde çalışıyor burası. Kebap, lahmacun, Adana yoğurtlu iskender, çiğköfte, içli köfte ve çorba çeşitlerimizin olduğu geniş menülerimizle tüm halkımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.