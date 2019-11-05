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Seymen Koleji Ömer Kurt ile Kocaeli'yi buluşturdu

Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın “Dijital Çağda Anne Baba Olmak” söyleşisi Kocaeli’de fark yarattı.
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Seymen Koleji’nin Double Tree By Hilton Kocaeli ev sahipliğinde düzenlediği, Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Kurt’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye velilerin yoğun katılımı vardı. Çok sayıda davetli, veli ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Seymen Koleji Okul Korosunun mini konseriyle başladı. Liseli gençlerin hazırlayıp sunduğu mini dramanın ardından başlayan söyleşi, Ömür Kurt’un samimi sunumuyla etkili ve keyifli bir şekilde devam etti.

"YASAKLAR ETKİLİ DEĞİL"

Dijital çağ çocuğunu tanıtarak sunuma başlayan Yazar, teknolojinin içinde doğup büyüyen çocuklarımızda yasakların etkili olamayacağını vurguladı. Açık ve sağlıklı iletişim kurarak çocuklarımızı yanlışlardan koruyabileceğimizi belirtti. Üretim alışkanlığını kazandırarak onları doğru yönlendirebileceğimizi vurgulayan yazar konuklara önerilerde bulundu.

SEYMEN KOLEJİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Seymen Koleji’ni çok sevdiğini dile getiren yazar, çocukların okuma ve üretime dönük etkinliklerini beğendiğini vurgulayarak onları kutladı. Seymen Kolejine etkinlikte ev sahipliği yapan Double Tree By Hilton Kocaeli’ye ve konuklara teşekkür etti. Söyleşi sonrasında tüm katılımcılar, memnuniyetleri belirterek kuruma teşekkür etti. Etkinlik yazarın “ 200 Adımda Ergenlik Rehberi”  adlı kitabını konuklara imzalamasıyla son buldu.

Bugün 09:45 TSİ - Eğitim

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