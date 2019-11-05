Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.yıldönümü kapsamında bu yıl da 10 Kasım Pazar günü saat 09.05’de il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm
sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süreye çaldırılacak. Kocaeli Valiliği, bugün saat 10.00’da sistemin test edilmesi için deneme amacıyla sirenlerin çalacağını belirterek, vatandaşları uyardılar.
Bugün 09:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
Kocaeli’de siren sisteminin denenmesi için bugün saat 10.00’dan itibaren deneme amacıyla sirenler çaldırılacak.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.yıldönümü kapsamında bu yıl da 10 Kasım Pazar günü saat 09.05’de il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz