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Dikkat! Bugün sirenler çalacak

Kocaeli’de siren sisteminin denenmesi için bugün saat 10.00’dan itibaren deneme amacıyla sirenler çaldırılacak.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.yıldönümü kapsamında bu yıl da 10 Kasım Pazar günü saat 09.05’de il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm
sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süreye çaldırılacak. Kocaeli Valiliği, bugün saat 10.00’da sistemin test edilmesi için deneme amacıyla sirenlerin çalacağını belirterek, vatandaşları uyardılar.

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