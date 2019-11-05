Dikkat! Bugün sirenler çalacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.yıldönümü kapsamında bu yıl da 10 Kasım Pazar günü saat 09.05’de il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm

sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süreye çaldırılacak. Kocaeli Valiliği, bugün saat 10.00’da sistemin test edilmesi için deneme amacıyla sirenlerin çalacağını belirterek, vatandaşları uyardılar.