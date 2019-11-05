Kandıralı Çiftçi Ali Çakmak, dün akşam saatlerinde aniden evinde rahatsızlandı. M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çakmak burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Ali Çakmak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Çakmak’ın cenazesi bugün Merkez Erikli Belenköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Belenköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Kandıralı çiftçi kalbine yenildi
Kandıralı çiftçi kalbine yenildi Kandıra Merkez Erikli Belenköy Mahallesi’nde çiftçilikle geçimini sağlayan Ali Çakmak kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz