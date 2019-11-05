Kocaeli’de başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan, Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 500 TL adli para, 2 yıl 6 ay hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılan C.E., tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahıs aramalarla bulunamayınca mahkeme ilan verdirerek kararı tebliğ etti. C.E. isimli şahıs ilanla aranıyor.
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Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor!
Kocaeli’de başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmaktan dolayı hapis cezası bulunan şahıs ilanla aranıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz