Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor!

Kocaeli’de başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan, Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 500 TL adli para, 2 yıl 6 ay hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılan C.E., tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahıs aramalarla bulunamayınca mahkeme ilan verdirerek kararı tebliğ etti. C.E. isimli şahıs ilanla aranıyor.