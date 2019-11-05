Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor

Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Adalet MYO ve İletişim Fakültesi’nde görevlendirmek üzere 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 19 Kasım olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz