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Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye birincisi çıkardı!

İlimizin başarı anlamında öncü eğitim kurumu Bilgi Küpü Eğitim Kurumları öğrencisi Zeynep Aydın Türkiye 1.si oldu.
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Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye çapında yapılan okulistik sınavlarında 7. sınıflar bazında elde ettiği Türkiye 1.liği ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Belirli zaman aralıklarından yapılan ve Türkiye’nin her ilinden yüzlerce okulun katıldığı bir sınav olan okulistik sınavları öğrencilerin ulusal bazda kendilerini sınadıkları bir sınav olmakla biliniyor. Bilgi Küpü Eğitim Kurumları da bu sınava düzenli olarak katılırken genel olarak elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Konuyla alakalı konuşan Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Gülsüm Özdemir şunları kaydetti “ Bizler okul olarak sistemli ve düzenli olarak yıl boyunca belirli bir plan ve programla hareket ediyoruz. Ve her sınıf seviyesinde yaptığımız bu çalışmaların karşılığını yapılan ulusal ve merkezi sınavlardaki başarılarımızla alıyoruz. Son okulistik sınavında elde ettiğimiz başarımız, önümüzdeki dönemlerde elde edeceğimiz başarıların bir nevi göstergesi oldu. “ dedi Anaokulundan Fen ve Anadolu lisesine kadar eğitim veren Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Yeşilova Gündoğdu Mahallesi Ayvalık Sokak No 42 adresinde eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

Bugün 10:24 TSİ - Eğitim

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