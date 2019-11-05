Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

Alınan bilgiye göre Dilovası GEBKİM OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında hammade yükleme reaktöründe patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında fabrikada çalışan 3 işçi ağır yaralandı. Yangın nedeniyle bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor