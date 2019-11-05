Alınan bilgiye göre Dilovası GEBKİM OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında hammade yükleme reaktöründe patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında fabrikada çalışan 3 işçi ağır yaralandı. Yangın nedeniyle bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
Bugün 10:27 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:30 TSİ
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı
Dilovası GEBKİM OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz