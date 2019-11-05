Çubuklu Bala doğalgaza kavuşuyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene İzmit’in 11 köyüne doğalgaz gitmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Ancak Çubuklu Bala Köyüne doğalgaz götürme çalışmaları aksamıştı. Eseler köylü güzergahı ve Çubuklu Bala Köyü’nün imarı ve kadastro yolu, bölgenin kendi planı olmaması sebebiyle doğalgaz çalışmaları sekteye uğramıştı. Konuyla ilgili olarak; İzmit Belediyesi Başkan yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve Aykome Birim Sorumlusu Burak Güreşen önceki gün Çubuklu Bala Mahallesi’nin doğalgaz sorununu çözmek amacıyla İZGAZ Proje ve Yapım Müdürü Erdinç Aykaç ile görüştü.

BÜYÜKŞEHİRİN İMAR SORUNUNU ÇÖZMESİ GEREKİYOR

İZGAZ ile görüşmeden sonra konuşan İzmit Belediye Başkan yardımcısı Nurettin Bulut, “İZGAZ Müdürümüz bize konuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle Çubuklu Bala Köyüne, imarı ve kadastro yolu, bölgenin kendi planı olmaması sebebiyle doğalgaz götürülemiyor. Bu sorunların çözülmesi halinde Çubuklu Bala’nın doğalgaza kavuşacağını söyledi. Biz de bu sorunların bir an önce çözülmesini isteriz ama Çubuklu Bala’nın imarı tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi dahilinde. İZGAZ yetkilileri köyümüzün imar sorunları çözülürse her türlü yardım yapılır diyerek, üstüne basa basa söylediler. Bizler de Büyükşehir Belediyesinin bu konuda atacağı adımları bekliyoruz ve bu süreçte vatandaşımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

ÇUBUKLU BALA’DA BİLGİLENDİRME YAPTILAR

İZGAZ ile yapılan görüşmelerin ardından İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Çubuklu Bala Köyü’ne giderek köy muhtarı Hasan Malçok ile görüştü. Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut yaptığı bilgilendirmede köye doğalgazı kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını ve imar kanuna göre hareket etmeleri sonucunda doğalgazın en kısa sürede getirilmesinin yolunun köye giden yolun kadastro yolu olarak tescillenmesi gerektiğini ifade etti.

İNSANIMIZA DEĞER VERİYORUZ

Bu görüşmelerin ardından İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Çubuklu Osmaniye Köyü’nü ziyaret ettiler. Başkan Yardımcısı Bulut burada yaptığı konuşmada, “Bizim köylerimiz mahallelerimiz değerleridir. Milletimize, insanımıza, mahallelerimize ve köylerimize değer veriyoruz” dedi.