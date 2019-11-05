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Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını doğruladı.
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Twitter hesabından Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında, "İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye olası ziyareti hakkında, "Washington'daki bazı çevreler, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar. Biz sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umuyoruz. Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararı, tamamen Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karardır. İki Başkan, ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerdir. Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

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