Alkol ruhsatı maddesine ret

Belediye meclisinin geçtiğimiz ayki meclis toplantısı alkol ruhsatı olmuştu. İzmit Belediyesine başvuruda bulunan üç işletmenin ruhsat talebi geçen ayki meclis toplantısına gelmiş ve konu komisyona havale edilmişti. Bugün gerçekleşecek mecliste gündem yine alkol ruhsatı olacak. Alınan bilgilere göre; mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti grubu, MHP ile beraber komisyondan gelecek alkol ruhsatı raporuna ret verme kararı aldı.