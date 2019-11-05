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Alkol ruhsatı maddesine ret

İzmit Belediye Meclisinin ekim ayı meclis toplantısında alkol ruhsatı maddesi gündeme gelmiş ve madde komisyona havale edilmişti. AKP ve MHP alkol ruhsatı raporuna ret verme kararı aldı
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Belediye meclisinin geçtiğimiz ayki meclis toplantısı alkol ruhsatı olmuştu. İzmit Belediyesine başvuruda bulunan üç işletmenin ruhsat talebi geçen ayki meclis toplantısına gelmiş ve konu komisyona havale edilmişti. Bugün gerçekleşecek mecliste gündem yine alkol ruhsatı olacak. Alınan bilgilere göre; mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti grubu, MHP ile beraber komisyondan gelecek alkol ruhsatı raporuna ret verme kararı aldı.

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