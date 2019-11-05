Belediye meclisinin geçtiğimiz ayki meclis toplantısı alkol ruhsatı olmuştu. İzmit Belediyesine başvuruda bulunan üç işletmenin ruhsat talebi geçen ayki meclis toplantısına gelmiş ve konu komisyona havale edilmişti. Bugün gerçekleşecek mecliste gündem yine alkol ruhsatı olacak. Alınan bilgilere göre; mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti grubu, MHP ile beraber komisyondan gelecek alkol ruhsatı raporuna ret verme kararı aldı.
Bugün 10:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Alkol ruhsatı maddesine ret
İzmit Belediye Meclisinin ekim ayı meclis toplantısında alkol ruhsatı maddesi gündeme gelmiş ve madde komisyona havale edilmişti. AKP ve MHP alkol ruhsatı raporuna ret verme kararı aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz