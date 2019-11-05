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Türk Müziği Korosu, 10 Kasımda Atatürk'ü anacak

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Pazar akşamı Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenleyecek
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Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Pazar akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde, saat 20.00’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Bugün 10:55 TSİ - Kültür-Sanat

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