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Balkona tırmanıp evi soydular

Körfez'de 2. Katta bulunan bir eve balkondan tırmanarak giren ve hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir evin 2.katındaki daireye balkon demirlerinden tırmanarak giren hırsızlar, evdeki 40 bin TL değerinde otomobil anahtarı ve 5 bin TL değerinde iki adet cep telefonunu çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Hırsızlık olayını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. R.M. (19), H.E. (22) ve M.B. (19) isimli şüpheliler polis ekiplerince İstanbul Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan çok sayıda kayıtlı olan şüpheliler Körfez Adliyesine sevk edildi.

Bugün 11:07 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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