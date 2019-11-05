Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:19 TSİ- Gündem G: Bugün 12:02 TSİ

Hat 200 kullananlara müjde!

Büyükşehir Belediyesi, Hat 200’ün kalkış noktası olan İstanbul/Kartal İETT Peronlar Bölgesi’ne Kocaelikart dolum cihazının montajını tamamladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul’un ilçesi Kartal’da (İETT peronlar bölgesi) Kocaelikart dolum cihazını hizmete sundu. İstanbul’dan Kocaeli’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılan Hat 200 yolcuları için kolaylık sağlayacak dolum cihazı, seyahat eden yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Çağrı merkezine gelen olumlu geri bildirimlerle yapılan hizmetin yerinde olduğunun sağlaması gerçekleşmiş oldu.

BİRÇOK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren UlaşımPark, Kocaelikart cihazının kurulumunu tamamladı. Kocaelikart dolum cihazı; bakiye sorgulama, tek binişlik kart satışı, bakiye yükleme gibi özellikleriyle vatandaşların ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak. Kartal (İETT peronlar) bölgesinde Kocaelikart dolum cihazının bulunmamasından dolayı yaşanan aksaklıklar, yeni cihazın gelmesi ile ortadan kaldırıldı.

KOCAELİ GENELİNDE 36 ADET HİZMET SAĞLIYOR

Kocaelikart dolum makinaları, Kocaeli genelinde 36 noktada hizmet sağlıyor. Kocaeli halkının ihtiyaçları doğrultusunda en işlek noktalara kurulan cihazlar vatandaşların Kocaelikartlar’ına birkaç saniyede yükleme yapılmasını sağlayarak kent genelindeki toplu taşıma araçlarında kullanılmasını sağlıyor. Tramvay istasyonlarında da bulunan dolum makineleri, vatandaşların bu noktalardan kartlarına yükleme yaparak gerek tramvayda gerekse otobüsler de kullanımını sağlıyor.

Bugün 11:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor! mask
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor!
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı mask
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti mask
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti
Hastanede yaşayan kadına İzmit sahip çıktı! mask
Hastanede yaşayan kadına İzmit sahip çıktı!
Cezaevi müdürüne suikast teşebbüsünün perde arkası mask
Cezaevi müdürüne suikast teşebbüsünün perde arkası
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL