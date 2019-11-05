Bilgi Köprüsü Montessori’de Çocuklarda Davranış semineri

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan 3-6 yaş arası eğitim veren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Rehberlik Servisi olarak Psikolog Simge Tekdoğan’ın düzenlediği seminerde, Çocuklarda davranışları nasıl yönetmeliyiz; Hangi davranışlarla nasıl başa çıkabiliriz ve bu davranışları sürdürebiliriz? başlıklı konular ele alındı. Seminerin sonunda Psikolog Simge Tekdoğan’ın seçtiği pedagojik kitaplar velilere takdim edilirken Montessori’de farklı konu başlıklarıyla eğitim seminerlerin devam edeceği belirtildi.