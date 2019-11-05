Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:36 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:24 TSİ

Cemal Turgay Fotoğraf Sergisi açıldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve üyeleri tarafından Cemal Turgay adına hazırlanan fotoğraf sergisi Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün akşam açıldı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve üyeleri tarafından Cemal Turgay adına hazırlanan fotoğraf sergisi Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün akşam açıldı. Serbest konulu 42 adet fotoğraftan oluşan sergi 08 Kasım Cuma gününe kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Sergi açılışına; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediyesi İl Kültür Müdürü Dilek Alp, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Bizİzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Av. Raif Kandemir,  Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, Sanatçı Bülent Tamer, Akçakoca Platformu Dernek Başkanı Ahsen Okyar, Kandıralılar Derneği eski Başkanı Günay Gülcü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“CEMAL TURGAY İZMİT’İN MARKASI”

Sergi açılışında konuşma yapan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya; “Açtığımız fotoğraf sergisi Cemal Turgay adına, ulusal bazda yaptığımız fotoğraf yarışmasının ikinci turundaki sonuçlarından çıkan 42 adet fotoğraftan oluşuyor. Bu sergiyi her yıl sonuçlardan oluşan fotoğrafları bir araya getirerek Cemal Turgay anısına yapıyoruz. Sonuç olarak bu sergi yarışma sonuçlarından oluşuyor. Cemal Turgay bizim değerimizdir, İzmit’in markasıdır. Çektiği fotoğraflarla da Türkiye çapında marka olmuş bir insandır. Onun anısını, varlığını yüceltmek için derneğimiz bu sergileri her zaman yapıyor. İzmit için kim elini taşın altına koyuyorsa onun adına sergi yapmaya devam edeceğiz. Okullardan öğrencilerin ve öğretmenlerin, sanatseverlerin ve tüm herkesin sergimize katılımını bekliyoruz” dedi.

Bugün 11:36 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
Türk Müziği Korosu, 10 Kasımda Atatürk'ü anacak mask
Türk Müziği Korosu, 10 Kasımda Atatürk'ü anacak
Kocaeli’nin kültürünü yaşatmak için yollara düştüler mask
Kocaeli’nin kültürünü yaşatmak için yollara düştüler
Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
ÇYDD İzmit’te Cumhuriyet ve Biz sergisini açtı mask
ÇYDD İzmit’te Cumhuriyet ve Biz sergisini açtı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL