Cemal Turgay Fotoğraf Sergisi açıldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve üyeleri tarafından Cemal Turgay adına hazırlanan fotoğraf sergisi Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün akşam açıldı. Serbest konulu 42 adet fotoğraftan oluşan sergi 08 Kasım Cuma gününe kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Sergi açılışına; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediyesi İl Kültür Müdürü Dilek Alp, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Bizİzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Av. Raif Kandemir, Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, Sanatçı Bülent Tamer, Akçakoca Platformu Dernek Başkanı Ahsen Okyar, Kandıralılar Derneği eski Başkanı Günay Gülcü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“CEMAL TURGAY İZMİT’İN MARKASI”

Sergi açılışında konuşma yapan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya; “Açtığımız fotoğraf sergisi Cemal Turgay adına, ulusal bazda yaptığımız fotoğraf yarışmasının ikinci turundaki sonuçlarından çıkan 42 adet fotoğraftan oluşuyor. Bu sergiyi her yıl sonuçlardan oluşan fotoğrafları bir araya getirerek Cemal Turgay anısına yapıyoruz. Sonuç olarak bu sergi yarışma sonuçlarından oluşuyor. Cemal Turgay bizim değerimizdir, İzmit’in markasıdır. Çektiği fotoğraflarla da Türkiye çapında marka olmuş bir insandır. Onun anısını, varlığını yüceltmek için derneğimiz bu sergileri her zaman yapıyor. İzmit için kim elini taşın altına koyuyorsa onun adına sergi yapmaya devam edeceğiz. Okullardan öğrencilerin ve öğretmenlerin, sanatseverlerin ve tüm herkesin sergimize katılımını bekliyoruz” dedi.