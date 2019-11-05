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TIR'ı yanan sürücü itfaiye erine saldırdı

Körfez'de park halinde yanan TIR'a geç geldikleri gerekçesiyle sürücü ve yakınları itfaiye erine saldırdı
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Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki TIR parkında bulunan Yaşar S.'ye TIR'ın çekicisinde, saat 02.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. TIR sürücüsü Yaşar S., itfaiyeyi arayarak, yardım istedi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. TIR´ın çekicisi yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

İTFAİYE ERİNE SALDIRDI

Yaşar S. ve yakınları ise geç geldiklerini iddia ederek bir itfaiye erine saldırdı. Çevredekiler araya girerken, tehditler savuran öfkeli grup, itfaiyeciye ellerine geçirdikleri malzemeleri fırlattı. Grup, güçlükle sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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