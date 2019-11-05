Olay, önceki akşam saatlerinde Yahyakaptan'da meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre mahalle içerisinde eğlenmek için drift yapan ve alkollü oldukları öğrenilen gençlerin, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar olay yerine gelerek, gençlere tepkilerini dile getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, aracın içindeki gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yahyakaptan'da drift macerası kötü bitti
Yahyakaptan'da eğlenmek için drift yapan gençler, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz