Yahyakaptan'da drift macerası kötü bitti

Olay, önceki akşam saatlerinde Yahyakaptan'da meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre mahalle içerisinde eğlenmek için drift yapan ve alkollü oldukları öğrenilen gençlerin, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar olay yerine gelerek, gençlere tepkilerini dile getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, aracın içindeki gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.