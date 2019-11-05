Tuncay Aşkın zulüm görmeden gül gibi emekli oldu”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, geçtiğimiz günlerde hakkında iddialarda bulunan İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın’a yanıt verdi. Efe, kendisiyle ilgili siyasi oyunların devam ettiğini, buna son olarak Yenimahalle eski muhtarı, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın’ın da katıldığını belirterek şunları söyledi: “Beni en çok üzen, benim gibi bu kutsal görevi yapmış birinin bu haksız iftiralara ortak olmasıdır. Ne demek, ‘Ben İbrahim Efe gibi bankamatikçi değilim?’ Bu şehirde herkes kimin ne olduğunu biliyor? Benim nasıl çalıştığımı İzmit’in esnafı biliyor, çıksın beni esnafa sorsun. Tuncay Aşkın açıkça bugün temsil ettiği partinin propagandasını yaptığı halde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde gül gibi çalışıp emekli oldu. Siyasi görüşü farklı diye kimse onu kapının önüne koymadı. AK Parti O’na zulmetmiş olsaydı, yıllarca Yenimahalle’deki binasını aylık 5 bin TL’ye kiralamazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken bırakın Tuncay Aşkın’a eziyet etmeyi, zulmetmeyi; muhtarlık görevini daha rahat yapabilmesi için mesai saatleri bile kendi isteğiyle değiştiriliyordu. Bütün bunları o dönem övüne övüne anlatan Tuncay Aşkın, şimdi nankörlük yaparak içi boş siyasetle sahiplerine şirin gözükmeye çalışıyor. En acısı kendisi gibi muhtarlık yapan birine iftira atıyor. Ve bunu yaparken yüzü bile kızarmıyor”.