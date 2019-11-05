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Ersoy: Tetikçiliği bırakın, işçilere verdiğiniz sözü tutun

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı İdris Ersoy, İzmit belediyesinde yaşanan sendikal süreç ve 31 Mart seçimlerden önce 696 sayılı yasa ile Bekaş A.Ş şirketine geçen işçilere söz verilen ve hala yapılmayan ücret düzenlemesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
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İdris Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İzmit belediyesi ve Bekaş A.Ş’de çalışan ve üyemiz olan 1200 arkadaşın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra örgütlenme çalışmalarına başlayan sendikaların sahada çalışmaları sonuç vermeyince, işveren ve yandaş sendika örgütlenme işini atadığı amirlere havale etmiş işçileri tehdit ve baskıyla sendika değiştirmeye zorlamışlardır.

GENEL İŞ’İN DİŞÇİSİYDİ, TETKİKÇİSİ OLDU.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi İzmit belediye başkan vekili Hakan Tanta, Genel-iş sendikası örgütlenme sorumlu gibi bizzat işçileri arayarak, Hizmet-İş sendikamızdan istifa ettirmek Genel-iş sendikasına geçmeleri için baskı yapmaktadır. Geçmişte Genel- iş Sendikasının dişçiliğini yapan bugün ise sendikanın tetikçiliğine soyunan Hakan Tanta işçilere yapmış olduğu baskılara  son vererek kendi görevi olan başkan vekilliği görevine yoğunlaşmasını, İzmit halkının sorunlarına ve 31 Mart dan önce işçilere verdikleri sözleri  tutması için çalışma yapmasını tavsiye ediyoruz.

İzmit belediyesinin geçmişte muhtarlık yapan bazı Meclis üyelerinin de Hakan Tanta gibi sendikal örgütlenmeye müdahale ederek işçileri malum sendikaya geçmeleri için baskı yaptıklarını da biliyoruz. Bu gün İbrahim Efe’nin kart basmadan çalışması üzerinden, siyaset yaparak sağa sola laf yetiştiren bu Meclis üyelerinin geçmiş dönem CHP belediyesi yönetimlerinde  hiç işe gitmeden maaş aldıkları herkes tarafından bilinmektedir. Demokratız diyerek halktan  oy isteyenlerin iktidara gelince nasıl partizanlık yaptıkları, siyaseten kendileri gibi düşünmeyen kurumlara, kişilere, işçilere tahammülsüzlükle nasıl davrandıklarını kısa zamanda Kocaeli halkı görmüş oldu.

Bilinmesini istiyoruz ki, üyelerimize baskıda  uygulasanız tehdit de etseniz, Barış pınarı harekatına destek vermeyen, bu güne kadar terör örgütü yandaşlarının yanında duran, işçi çıkarmalarda işvereni haklı bulan, zulme dönüşen işyeri değişikliklerini bizzat organize  eden sarı Sendikaya  geçiremeyeceksiniz. Hizmet-İş Sendikası olarak işten çıkarılan işçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için, siyasi görüşlerinden dolayı sürgün edilen işçilere sahip çıktığımız için, seçimden önce işçilere verilen zam  sözünü yerine getirilmesini istediğimiz  için   üyelerimiz sendikamızdan kopararak  bizi susturacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz . “Dedi .

İŞÇİLERİN OYLARINI, DUYGULARINI SÖMÜRDÜNÜZ.

Açıklamasını sürdüren Ersoy”İzmit belediyesinde asgari ücretin  az üstünde maaş alan ve enflasyon karşısında ücreti eriyen işçilere seçimden önce söz verdiniz. Diğer belediye Başkan adayları da  kendi ilçelerinde işçilerine söz verdiler ve sözlerinde durdular, İzmit belediyesinde çalışan 1200 işçi sizden sözünüzü tutmanızı bekliyor. Hizmet-İş olarak bu sıkıntıları ifade edince rahatsız oluyorsunuz. Rahatsızda olsanız her daim işçiye yapılan sürgün ve işten çıkarmaların karşısında olacağız, 31 Mart seçimlerinden önce işçilere verdiğiniz ve hala uygulamadığınız zam sözünü, temizlik işçilerine söz verdiğiniz hafta sonu mesaisini, uygulayana kadar, duygularını ve oylarını sömürdüğünüz işçiler adına  mücadeleyi sürdüreceğiz.”dedi.

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